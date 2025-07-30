По данным издания, из-за условий Вашингтона диалог "по сути зашел в тупик"

СЕУЛ, 30 июля. /ТАСС/. США на переговорах с Республикой Корея по тарифам выдвинули завышенные требования, которые Сеулу сложно принять. Об этом сообщил газете Korea Times информированный источник.

В администрации южнокорейского президента отказываются раскрывать подробности, однако, по данным издания, из-за "чрезмерных требований" Вашингтона переговоры по сути зашли в тупик. "США хотят слишком многого, и нам сложно это принять", - подчеркнул источник.

Переговоры проходят в Вашингтоне в преддверии анонсированного 1 августа введения США 25-процентных пошлин на южнокорейскую продукцию. Консультации ведутся с участием вице-премьера и министра финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоля.

Южнокорейские официальные лица отказались озвучить обсуждаемые цифры, однако известно, что на Сеул оказывается растущее давление, особенно после того как Япония и Европейский союз в качестве уступки пообещали инвестировать в американскую экономику $550 и $600 млрд соответственно. По данным ряда СМИ, Южная Корея предлагала инвестиции в $100 млрд, однако министр торговли США Говард Латник настаивал на $400 млрд.

Одновременно сообщается о том, что председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон во вторник отправился в США. Он стал третьим представителем деловых кругов, который намерен поддержать позицию Сеула на тарифных переговорах, после заместителя председателя Hanwha Group Ким Дон Гвана и председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна. Ким Дон Гван отправился в Вашингтон 28 июля, чтобы обсудить проект сотрудничества в области судостроения. На следующий день, 29 июля, в Вашингтон отправился Ли Чжэ Ён, который, как полагают эксперты, предложил увеличить инвестиции в полупроводниковую промышленность США.

Американский лидер Дональд Трамп 7 июля опубликовал свои письма руководителям 14 государств, в которых он сообщил о введении против их стран таможенных пошлин в размере от 25% до 40% с 1 августа. В список вошли Бангладеш, Босния и Герцеговина, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Лаос, Сербия, Таиланд, Тунис, ЮАР, Южная Корея и Япония. По замыслу Белого дома, до начала августа эти страны попытаются заключить с США торговые соглашения, в результате которых отпадет необходимость введения тарифов.