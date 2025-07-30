Верхняя граница цены на разливную воду составит 3,5 рубля за литр, отметил врио премьер-министра республики Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Власти ДНР прорабатывают предоставление субсидии производителям воды с целью снижения ее цены для потребителей, сообщил врио премьер-министра республики Андрей Чертков после встречи с производителями питьевой воды и торговыми сетями.

"Постановлением правительства мы зафиксировали на ближайшие три месяца верхнюю границу цены на разливную воду - 3,5 рубля за литр, - написал Чертков в своем Telegram-канале. - Вместе с коллегами из регионального Минсельхоза отрабатываем механизм предоставления субсидии, которая бы покрыла часть расходов производителей питьевой воды".

Он добавил, что большинство предпринимателей снизили цены, часть - оставила прежний ценник, другие - временно закрыли точки продажи. "Ни себе, ни людям. Неприемлемая позиция в условиях дефицита воды", - прокомментировал Чертков закрытие точек продажи воды.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса. Осложняют ситуацию обстрелы со стороны ВСУ, которые приводят к перебоям в подаче даже по усеченному графику.