Снижение позволит заемщикам сэкономить до 80 млн рублей и направить эти средства на развитие своих предприятий, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ставка по льготным кредитам снизилась для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) Донбасса и Новороссии на фоне уменьшения ключевой ставки Центробанка до 18% и теперь не превышает 12%, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий (ФРТ).

"Процент по льготной программе кредитования участников СЭЗ изначально завязан на ключевой ставке Центробанка, поэтому при ее снижении до 18% упала и льготная процентная ставка. Она складывается из коммерческой процентной ставки, которая в соответствии с законодательством не превышает ключевую ставку ЦБ более чем на 4%, за вычетом ставки возмещения в размере не более 10%. Таким образом, ставка по кредиту для участников СЭЗ теперь не превышает 12%", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина.

Он добавил, что, по подсчетам специалистов фонда, который является управляющей компанией СЭЗ в регионах Донбасса и Новороссии, такое снижение позволит заемщикам, которые уже подписали кредитные соглашения, сэкономить до 80 млн рублей до конца года и направить эти средства на развитие своих предприятий. "В целом падение ставки по льготному кредиту ускорит темпы реализации инвестиционных проектов, простимулирует привлечение дополнительных вложений", - добавил Купызин.

Как поясняет пресс-служба, программа льготного кредитования участников СЭЗ разработана Минстроем России совместно с Фондом развития территорий. Она позволяет участникам свободной экономической зоны Донбасса и Новороссии получать кредит на льготных условиях для реализации инвестиционных проектов, а также для пополнения оборотных средств. В свою очередь ФРТ возмещает кредиторам недополученные доходы, возникающие в результате снижения процентной ставки ниже рыночных условий.

"В настоящее время кредитным организациям - участникам программы для обеспечения предприятий свободной экономической зоны льготными кредитами возмещено более 280 млн рублей недополученных доходов. Всего на реализацию программы льготного кредитования участников СЭЗ в федеральном бюджете предусмотрено 1 млрд рублей на 2025 год, 4 млрд рублей на 2026 год и 4 млрд рублей на 2027 год", - приводятся в сообщении слова замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаза Хусаинова.

На сегодняшний день к программе присоединились восемь кредитных организаций: ПАО "ВТБ", ПАО "Сбербанк", ПАО "Промсвязьбанк", ООО КБ "Ростфинанс", ООО "ЦМРБанк", АО "АБ "Россия", АО "МСП банк", ПАО "МКБ". Банки предоставляют льготные кредиты в размере от 1 млн руб. до 5 млрд руб., но не более 120% от объема капитальных вложений, предусмотренного договором об условиях деятельности в СЭЗ.

О СЭЗ

СЭЗ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.