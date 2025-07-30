В пресс-службе NF Group сообщили, что эта сделка стала одной из крупнейших на рынке офисной недвижимости в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon арендовал почти 5 тыс. кв. м площадей в бизнес-центре Space на Приморском проспекте, 70 в Петербурге. Эта сделка стала одной из крупнейших на рынке офисной недвижимости в 2025 году, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

"Консалтинговая компания NF Group выступила консультантом одной из крупнейших в 2025 году сделок на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга: маркетплейс Ozon арендовал почти 5 тыс. кв. м в бизнес-центре класса А Space на Приморском проспекте, 70", - говорится в сообщении.

Бизнес-центр Space находится вблизи станции метро "Беговая". Первая очередь комплекса зданий построена в 2019 году. На стадии строительства находится еще одно здание комплекса.

"Выбор бизнес-центра Space для размещения нашего офиса в Санкт-Петербурге был стратегическим решением. Новое пространство позволит не только объединить команду, но и создать комфортную среду для развития бизнеса в регионе. Мы уверены, что это станет важным шагом в укреплении наших позиций на рынке", - отметил руководитель группы развития недвижимости и новых проектов Ozon Алексей Ким.