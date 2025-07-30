Чистая прибыль "Россетей" в первом полугодии выросла на 21%

Она составила 78,99 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Россети" по итогам первого полугодия 2025 года получили 78,99 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 21% больше, чем годом ранее, следует из отчета компании.

При этом выручка компании сократилась на 0,65%, до 175,63 млрд рублей.

Валовая прибыль за отчетный период снизилась на 9,14%, до 74,66 млрд рублей, а прибыль от продаж - на 10,3%, до 69,28 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила 97,81 млрд рублей (+ 19%).

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 75% в уставном капитале.