Алексей Оверчук и Наталья Петкевич также обсудили ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Белоруссии Натальей Петкевич ключевые направления двустороннего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в тексте сообщения на сайте правительства РФ.

"В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, углубление интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии и приоритетные направления совместной работы в рамках Евразийского экономического союза", - указали в правительстве.