Минторг страны сообщил, что показатель во втором квартале 2025 года увеличился на 3%

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь призвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) Джерома Пауэлла снизить процентные ставки.

"Только что опубликован ВВП за второй квартал: 3% - лучше, чем ожидалось. "Опоздавший" (глава ФРС Джером Пауэлл - прим. ТАСС) должен снизить ставку", - написал Трамп в Truth Social.

Министерство торговли США сообщило, что ВВП страны во втором квартале текущего года увеличился на 3% в годовом исчислении.

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финансовый регулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%.

На прошлой неделе американский лидер заявил, что у него есть две или три кандидатуры на должность главы ФРС, однако отметил, что на данный момент не считает необходимым увольнять Пауэлла. В свою очередь председатель регулятора не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.