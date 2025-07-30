Минэнерго рассчитывает на успешное прохождение энергосистемой юга летних нагрузок

"Системный оператор", "Российские сети" и генераторы приняли все необходимые меры для того, чтобы не допустить веерных отключений, сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ рассчитывает на то, что энергосистема юга страны успешно пройдет летний период пиковых нагрузок, вызванных высокой температурой. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко.

"Системный оператор", "Российские сети" и генераторы приняли все необходимые меры для того, чтобы не допустить веерных отключений в регионе. Соответственно, все ремонтные программы предусмотрены так, чтобы качественно пройти все летние максимумы, связанные с жарой. Естественно, где-нибудь могут локальные ситуации возникать (связанные - прим. ТАСС) с перегревом той или иной какой-то небольшой трансформаторной подстанции. Но в целом все решения необходимые приняты. И мы рассчитываем, что все пройдет без эксцессов", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Минэнерго ожидает, что летом текущего года потребление электроэнергии на юге России достигнет рекордных значений. В июне Цивилев уточнял, что в текущем летнем сезоне спрос на электроэнергию в южных регионах вырастет на 8,2% - до 23 ГВт. При этом министр выразил уверенность в успешном прохождении пика спроса на юге страны в этом году за счет принятых мер в электроэнергетике.

Как сообщили ТАСС в "Системном операторе", объединенная энергосистема Юга установила новый рекорд по летнему электропотреблению. Максимум был зафиксирован 14 июля в 16:00 мск на уровне 21 219 МВт. Он на 93 МВт превышает показатель, установленный 17 июля 2024 года.

Замминистра энергетики Евгений Грабчак в интервью ТАСС говорил, что Минэнерго РФ подготовило энергетические объекты юга России к лету с учетом опыта веерных отключений электричества в прошлом сезоне и рассчитывает, что ограничений удастся избежать.