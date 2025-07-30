Индекс РТС замедлил снижение после публикации ЦБ официальных курсов валют

К 17:23 мск индекс РТС составлял 1 049,09 пункта

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС на Мосбирже замедлил снижение после публикации ЦБ официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор курс доллара на 31 июля на 39 копеек, до 81,83 рубля, евро - на 5 копеек, до 94,95 рубля, а курс юаня был снижен на 6 копеек, до 11,36 рубля.

По данным на 17:13 мск, индекс РТС снижался на 1,07%, до 1 045,49 пункта, индекс Мосбиржи также снижался на 1,07% и находился на уровне 2 728,68 пункта.

К 17:23 мск индекс РТС замедлил снижение и составлял 1 049,09 пункта (-0,73%), а индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 725,27 пункта (-1,2%).