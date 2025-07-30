Белорусский вице-премьер добавил, что у республики и Алтайского края есть перспективы для углубления взаимодействия в сфере АПК

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Белоруссия развивает производство, ориентируясь в том числе на потребности российского рынка. Об этом в ходе заседания двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским краем и республикой заявил ее вице-премьер Юрий Шулейко.

"В качестве важного направления для кооперации представляются сферы промышленности, включая поставки из Белоруссии пассажирской, грузовой, дорожной и коммунальной техники. Беларусь обладает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить потребности Алтайского края современными машинами и оборудованием. В последние годы мы развили соответствующее производство, ориентируясь в том числе на потребности российского рынка", - сказал он.

Шулейко добавил, что у республики и Алтайского края есть перспективы для углубления взаимодействия в сфере АПК, обмена опытом, технологиями, специалистами. По его словам, Белоруссия поддерживает готовность расширять поставки в регион продукции белорусского сельхозмашиностроения.

В свою очередь губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что идут поставки и из региона в зарубежное государство. "Запчасти для машиностроения, железнодорожные вагоны, шины и покрышки, семена и продукция наших пищевиков - поставки из Алтайского края в Белоруссию идут непрерывно. И в обратную сторону продолжается взаимовыгодное сотрудничество", - написал он в своем Telegram-канале.