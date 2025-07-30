На конгрессе ИЮПАК-2025 также обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия "Фосагро" с ЮНЕСКО и ИЮПАК

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский производитель удобрений "Фосагро" и Малайзийский институт химии заключили соглашение о партнерстве в рамках 50-го Всемирного химического конгресса ИЮПАК-2025. Документ предусматривает развитие научно-образовательных проектов, продвижение фундаментальных наук и внедрение цифровых технологий в обучение, сообщила компания.

"Партнерство будет направлено на международное продвижение фундаментальных наук, научно-образовательное развитие и внедрение цифровых образовательных технологий с акцентом на укрепление сотрудничества между молодыми химиками России, Малайзии и других азиатских регионов", - отметили в "Фосагро".

На конгрессе также обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия "Фосагро" с ЮНЕСКО и ИЮПАК.

Зеленая химия

Участники встречи также подвели итоги восьми раундов грантовой программы "Зеленая химия для жизни", которая за годы реализации поддержала 55 молодых ученых из 33 стран.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Брито отметила, что зеленая химия играет ключевую роль в решении глобальных экологических задач, включая чистую энергетику, продовольственную и водную безопасность. Она подчеркнула важность партнерства между бизнесом, наукой и международными организациями, а также выразила уверенность в необходимости расширения программы грантов и разработки новых инициатив.

Первый заместитель генерального директора "Фосагро" Сиродж Лоиков заявил, что программа "Зеленая химия для жизни" стала важным инструментом поддержки науки и технологий. За 15 лет сотрудничества с ЮНЕСКО и ИЮПАК было рассмотрено более 1 000 научных проектов, а лучшие из них внедряются в практику для устойчивого развития.

Президент Института химии Малайзии доктор Сун Тинг Куе добавил, что зеленая химия является ключевым направлением для преодоления глобальных вызовов, включая изменение климата и продовольственную безопасность. Он выразил уверенность, что сотрудничество с "Фосагро" откроет новые возможности для молодых исследователей.