Чистая прибыль НМТП по РСБУ в I полугодии выросла на 2,68%

Выручка компании за отчетный период достигла 18,778 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2025 года увеличилась на 2,68% и составила 29,814 млрд рублей против 29,035 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка НМТП за отчетный период увеличилась на 6,24% в годовом выражении и достигла 18,778 млрд рублей.

Прибыль от продаж за шесть месяца текущего года увеличилась на 0,05% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 10,628 млрд рублей.

НМТП - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является "Транснефть".