В "Системном операторе" сообщили, что показатель 30 июля был на уровне 21 345 МВт

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. В Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга 30 июля было установлено новое значение максимума летнего потребления электроэнергии на уровне 21 345 МВт. Оно превысило рекордный показатель, установленный ранее в этом месяце. Об этом ТАСС сообщили в "Системном операторе".

"30 июля 2025 года в Объединенной энергосистеме Юга установлен новый максимальный уровень потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур в размере 21 345 МВт при среднесуточной температуре воздуха плюс 27,5 градусов Цельсия. Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности в ПЭВТ, зафиксированное 17 июля 2024 года", - отметили в СО ЕЭС.

В "Системном операторе" отметили, что на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха в ОЭС Юга за два летних месяца была почти на 2 градуса ниже показателя 2024 года.

"По прогнозу синоптиков жаркая погода на юге страны сохранится и в ближайшие дни, что приведет к дальнейшему увеличению потребления. В связи с этим одним из основных условий надежного электроснабжения является безаварийная работа генерации и готовность станций к работе полным составом оборудования", - подчеркнул первый заместитель председателя правления "СО ЕЭС" Сергей Павлушко.