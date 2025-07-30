В Кисловодске туристический санаторный квартал добавит курорту 20 тыс. койкомест

Глава города Евгений Моисеев отметил, что в прошлом году в город приехали почти 2 млн людей

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. койкомест может добавить курортному Кисловодску формирование туристического санаторного квартала. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"На пустой территории, где сейчас луг, у восточной границы нашего Национального курортного парка, подготовили площадку, и там будем формировать туристический санаторный квартал. Можно будет построить, исходя из нормативов градостроительного проектирования, до 20 тыс. койкомест", - сказал Моисеев.

По его словам, по данным сотовых операторов, в прошлом году в город приехали почти 2 млн людей.