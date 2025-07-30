За период с 22 по 28 июля рост цен зафиксировали в 75 субъектах страны, больше всего - в Дагестане

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 июля 2025 года выросли на 16 коп. - до 61,02 руб. за один литр, дизель подорожал на 3 коп. до 71,5 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 17 коп. и составили 57,83 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 16 коп. - до 63,06 руб. за литр, Аи-98 - на 3 коп., до 84,54 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 3 до 71,5 руб. за литр.

За период с 22 по 28 июля 2025 года рост цен на бензин зафиксирован в 75 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Дагестан (+1,7%). Снижение цен отмечено в Новгородской области (-0,1%). В Москве за отчетный период бензин подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 59,89 руб., Аи-95 - от 62,79 до 67,89 руб., Аи-98 и выше - от 83,20 до 90,16 руб. за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 56,5 до 59,68 руб., Аи-95 - от 61 до 65,76 руб., Аи-98 и выше - от 85,5 до 90,04 руб. за литр.