Ozon получил согласие на перерегистрацию в России

Компания вынесет на утверждение общего собрания акционеров юридические вопросы, необходимые для завершения процесса

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ozon получил согласие департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра на перерегистрацию в Россию, компания также объявила о проведении внеочередного общего собрания акционеров 1 сентября 2025 года. Об этом говорится в сообщении Ozon.

"Ozon получил согласие департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию и объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Компания вынесет на утверждение общего собрания акционеров юридические вопросы, необходимые для завершения процесса перерегистрации: утверждение новой организационно-правовой формы компании в России, определение размера уставного капитала компании в российских рублях, утверждение устава компании, который будет действовать в России после завершения редомициляции, и предоставление совету директоров полномочий на осуществление определенных действий, связанных с перерегистрацией, отметили в Ozon.

Решение о смене юрисдикции и переезде с Кипра в Россию акционеры Ozon приняли на общем собрании 27 декабря 2024 года. В России компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон"). Компания планирует завершить процедуру перерегистрации до конца 2025 года.