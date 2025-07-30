В ведомстве сообщили, что изменения коснутся тех, кто вовремя не уведомил о начале своей деятельности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор планирует утвердить новый порядок ведения реестра организаторов распространения информации (ОРИ) в сети "Интернет". Изменения коснутся тех, кто вовремя не уведомил Роскомнадзор о начале своей деятельности, сообщается на сайте ведомства.

"Изменения в новом проекте приказа относятся к тем, кто вовремя не уведомил Роскомнадзор о начале своей деятельности. Раньше за нарушения правил уведомления организаторы распространения информации могли быть привлечены только к административной ответственности и при этом оставаться в неопределенном статусе вне правового поля. Теперь после повторного нарушения (неответ на уведомление) на основании решения суда организатор распространения информации получает штраф и принудительно включается в реестр организаторов распространения информации", - говорится в сообщении.

Реестр содержит сведения об организаторах, обеспечивающих работу информационных систем и программ, и описание сервисов - предоставляемых услугах по обмену сообщениями между пользователями. ОРИ обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале своей деятельности в течение 10 рабочих дней. Тем самым подтверждается правовой статус ОРИ, закрепленный в российском законодательстве.