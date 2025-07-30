В Коми сохранят льготные тарифы на коммунальные услуги

В пресс-службе правительства республики сообщили, что разницу между реальными расходами на предоставление таких услуг и специально заниженными тарифами покроют из регионального бюджета

СЫКТЫВКАР, 30 июля. /ТАСС/. Льготные тарифы на коммунальные услуги будут сохранены в Республике Коми. Разница между реальными расходами на предоставление коммунальных услуг и специально заниженными тарифами будет покрыта из регионального бюджета, сообщила пресс-служба правительства Коми.

"Сохраняем льготные тарифы на коммунальные услуги в Республике Коми. Для жителей, пользующихся теплом от определенных поставщиков ("Коми тепловая компания", "Коммунальник", "Комфорт") в нескольких районах республики (Ижемский, Корткеросский, Сысольский и другие), остается прежний льготный тариф на тепло, зафиксированный на уровне июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Сельские жители, пользователи электрических плит и электрического отопления получают специальную скидку на электроэнергию. Для них применяется понижающий коэффициент 0,7, уменьшающий платежи. В зимний период диапазоны потребления электроэнергии для отопления рассчитаны таким образом, чтобы уменьшить нагрузку на бюджеты семей и ограничить использование повышенного тарифа.

Люди, живущие в местах, где отсутствует центральное электроснабжение и используются дизельные генераторы платят за электроэнергию по общей региональной ставке, хотя реальная стоимость производства энергии там намного выше. Это касается отдельных деревень и поселков Ижемского, Усть-Цилемского, Интинского района и других муниципалитетов.

Установлены фиксированные цены для населения на бытовой сжиженный газ, кроме случаев, когда его используют как автомобильное топливо, а также на твердое топливо для нужд отопления - дрова, уголь, топливные брикеты и пеллеты.

"Бюджет Республики Коми возьмет на себя покрытие разницы между реальными расходами на предоставление коммунальных услуг и специально заниженными льготными тарифами. Так мы поможем коммунальным службам продолжить предоставлять коммунальные услуги, не увеличивая финансовую нагрузку на обычных жителей и малый бизнес", - пояснили в правительстве региона, не уточняя размер бюджетных ассигнований.