Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев отметил, что часть компаний уже принимает заявления о выплате при минимальном пакете документов и обеспечивает поддержку и консультации пострадавших

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Страховые компании готовы оперативно урегулировать страховые случаи, связанные с землетрясением и цунами на Камчатке и упростить получение страховых выплат пострадавшим. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Страховое сообщество вновь показывает свою способность оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и нужды граждан и организаций, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Такие вещи, как землетрясение и цунами, и другие стихийные бедствия всегда наносят огромный ущерб имуществу физических и юридических лиц, и многие граждане оказываются в очень непростых ситуациях", - приводит слова Уфимцева пресс-служба.

Он отметил, что часть компаний уже принимает заявления о выплате при минимальном пакете документов и обеспечивает поддержку и консультации пострадавших. Заявления могут подать граждане и организации, имеющие договоры добровольного страхования имущества, транспорта, здоровья или жизни.

При этом глава страхового союза добавил, что несмотря на то, что Камчатка довольно подверженный стихийным бедствиям регион и риски возникновения там землетрясений велики, уровень проникновения страхования имущества там низкий - менее 10%.

В ВСС отметили, что, по данным Банка России, страховые компании в течение 2024 года заключили 9 301 договор страхования имущества физических лиц. В это число входят договоры страхования имущества, исключая транспорт, грузы и сельхозриски. "Общая страховая сумма по договорам страхования составляет 19,1 млрд. руб., а средняя страховая сумма по одному договору страхования составляет 2 млн. руб. При этом на май 2025 года на Камчатке проживало 313 тыс. человек. Таким образом, при среднем количестве людей в семье в России в количестве 2,6 чел., получается, что на Камчатке проживает 120,5 тыс. семьей", - говорится в сообщении пресс-службы.

"ВСС со своей стороны неоднократно обращал внимание на отсутствие действующего механизма страхования от рисков ЧС. Федеральный закон №320, который предусматривал право регионов создавать региональные программы возмещения ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций, так и не заработал на территории страны. Поэтому ВСС ожидает, что при таком низком уровне проникновения добровольного (и принудительного, в случае с ипотекой) страхования жилья выплаты со страхового сообщества будут минимальны", - отмечается в сообщении.