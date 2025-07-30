При этом до конца 2025 года число АПВГК в РФ увеличится с 68 до 78

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Ространснадзор" и "Росавтодор" утвердили планы по развитию сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на федеральных трассах России, к 2029 году планируется разместить 417 таких пунктов. При этом до конца 2025 года число АПВГК в РФ увеличится с 68 до 78, говорится в сообщении Telegram-канала "Ространснадзора" по итогам встречи руководителя ведомства Виктора Гулина и главы "Росавтодора" Романа Новикова.

"Утверждены планы по развитию сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на федеральных трассах. К 2029 году планируется разместить 417 АПВГК. На текущий момент функционирует 68 пунктов, а до конца года их количество увеличится до 78", - сказано в сообщении.

В ходе совещания руководители ведомств обсудили вопросы создания федеральной государственной информационной системы "Автоматизированная система весогабаритного контроля транспортных средств".

Стороны договорились о продолжении активного межведомственного сотрудничества, направленного на повышение безопасности дорожного движения и сохранности федеральной дорожной инфраструктуры. Также особое внимание будет уделено внедрению современных технологий контроля и развитию автоматизированных систем мониторинга состояния дорог.