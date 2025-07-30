Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что к следующему заседанию руководящего комитета финансового регулятора будут дважды представлены данные по безработице и инфляции в США

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, пока не готова строить прогнозы относительно возможного снижения базовой ставки в сентябре. Об этом заявил на пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл.

Отвечая на соответствующий вопрос, он подтвердил, что к следующему заседанию руководящего комитета финансового регулятора будут дважды представлены данные по безработице и инфляции в США. "Мы примем во внимание эту и другую информацию при принятии решения на заседании в сентябре", - отметил он.

"Пока решение насчет [возможного снижения ставки] в сентябре не принято. Мы не делаем этого заранее", - подчеркнул Пауэлл.

Ранее в среду ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно подвергал Пауэлла жесткой критике за то, что ФРС не снижает базовую процентную ставку. По словам Трампа, такой шаг позволил бы США экономить до $1 трлн в год.