Критика Вашингтоном судебного процесса над экс-лидером страны Жаиром Болсонару является лишь предлогом, заявил член Федерального сената бразильского парламента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июля. /ТАСС/. Введение США пошлин в размере 50% на импорт бразильских товаров продиктовано страхом в отношении укрепления сообщества БРИКС. Критика Вашингтоном продолжения судебного процесса над экс-лидером страны Жаиром Болсонару является лишь предлогом, заявил член Федерального сената (верхняя палата) бразильского парламента Карлус Виана.

"Проблема, связанная с бывшим президентом Болсонару, <…> изначально использовалась как способ повысить тарифы, - заявил он в интервью медиакомпании UOL по итогам переговоров с представителями Белого дома по вопросу пересмотра тарифов. - Соединенные Штаты не признают публично, но испытывают страх и беспокойство по поводу [укрепления] БРИКС".