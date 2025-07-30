В СП назвали соцконтракт на преодоление жизненной ситуации самым неэффективным

Преодолеть порог бедности удалось только 27% получателей таких выплат, говорится в исследовании Счетной палаты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Социальные контракты на преодоление трудной жизненной ситуации являются наименее эффективными с точки зрения выхода из бедности, всего треть получателей такой поддержки смогли преодолеть порог бедности после завершения соцконтракта. Об этом свидетельствуют результаты проверки Счетной палаты.

"Наименее эффективными с точки зрения выхода из бедности являются соцконтракты на преодоление трудной жизненной ситуации. Данное направление ограничивается предоставлением финансовой помощи на решение текущих проблем гражданина и не предполагает активных действий с его стороны по изменению жизненной ситуации. В 2024 году на материальную помощь гражданам, заключавшем соцконтракт для преодоления трудной жизненной ситуации, было направлено 1,7 млрд рублей, однако преодолеть порог бедности после завершения соцконтракта удалось только 27,6% его получателей", - говорится в итогах исследования.

Кроме того, более 20% россиян, реализовавших соцконтракт по данному направлению, обратились за помощью повторно. В свою очередь директор департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин в ответе Счетной палате пояснил, что социальные контракты на преодоление трудной жизненной ситуации заключаются исключительно в кризисных ситуациях, когда у человека по различным причинам нет возможности начать активный поиск работы, заняться открытием своего дела, а материальная поддержка требуется.

"Направление соцконтракта на преодоление трудной жизненной ситуации играет роль неотложной, экстренной помощи. Приоритет для органов социальной защиты - обеспечить долгосрочную основу финансового благополучия семьи. Именно поэтому основной акцент в предоставлении социального контракта делается на направления, связанные с поиском работы или открытием своего дела. Так, в 2024 году порядка 41% (84,8 тыс.) были направлены на открытие собственного дела свыше 35% соцконтрактов (72 тыс.) - на поиск подходящей работы, 12% (24,6 тыс.) - на ведение личного подсобного хозяйства", - отметил он.

Также проверка Счетной палаты показала, что в регионах не в полной мере реализуются положения нормативных правовых актов, устанавливающих с 2024 года единый порядок предоставления соцконтрактов. В частности, несмотря на наличие в законодательстве положений о необходимости социального сопровождения семьи участника соцконтракта (уход за нетрудоспособными родственниками, трудоустройство членов семьи, предоставление услуг по уходу за детьми и т. п.), на практике данные услуги в отдельных регионах практически не оказываются.

Счетная палата обратила внимание, что сейчас эффективность завершенных соцконтрактов оценивается только по результатам выхода человека из бедности, при этом оценка динамики среднедушевого дохода его семьи не проводится. По мнению Счетной палаты, такой подход не позволяет в полной мере оценить устойчивость повышения доходов семьи получателя соцконтракта после его завершения.

Финансирование соцконтрактов

При этом Счетная палата подтвердила эффективность этой меры поддержки. По итогам 2024 года рост доходов зафиксирован у 75,1% россиян, реализовавших соцконтракт, а черту бедности преодолели 45,1%.

Всего в 2024 году из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на финансирование соцпомощи на основании соцконтракта направили 38,3 млрд рублей. По итогам проверки, бюджетные средства в целом использованы результативно. За счет предоставленных ресурсов заключено более 204,7 тыс. соцконтрактов, социальную помощь получили 553,2 тыс. малоимущих граждан и членов их семей. Почти 59% соцконтрактов (120,9 тыс.) заключено с представителями семей с детьми.

"Как и в прошлые годы, наиболее востребованными, устойчивыми и результативными направлениями соцконтрактов остаются поиск работы и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. На эти цели расходуется более 70% финансовых ресурсов. В 2024 году по данным направлениям заключено 76,6% всех соцконтрактов, доля граждан, преодолевших уровень бедности по итогам их реализации, составила соответственно 47,8% и 51,8%. В ходе реализации соцконтрактов на поиск работы в 2024 году трудоустроено 71,8% граждан", - пояснил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

По итогам аудита Счетная палата предложила Минтруду России снизить количество соцконтрактов на преодоление трудной жизненной ситуации и перенаправить ресурсы на более эффективные направления, в частности на предоставление соцконтрактов участникам специальной военной операции.