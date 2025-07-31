По данным исследования, большая часть респондентов не готова брать кредиты под крупные покупки и будет использовать свои собственные средства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Июльское решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых не повлияло на финансовые планы большинства россиян (65,3%). Такие результаты показал опрос, проведенный для ТАСС банком "Синара".

Согласно результатам опроса, большая часть опрошенных (65,3%) не почувствовала существенного влияния на свои финансовые планы после снижения ключевой ставки. При этом респонденты отметили, что уровень ключевой ставки Банка России должен быть еще ниже и составлять 5-10% годовых. За такую цифру проголосовал каждый второй опрошенный россиянин - 43,50%.

Также, как показал опрос, большая часть респондентов (67,3%) не готова брать кредиты под крупные покупки и будет использовать свои собственные средства. При этом 43,5% опрошенных отметили, что оптимальная ставка по кредитам не должна превышать 5-10% годовых. А 32% респондентов заявили, что минимальный уровень процентов по банковским вкладам должен составлять не менее 10-15% годовых.

"Текущее снижение ключевой ставки существенно не изменит клиентское поведение. Это объясняется тем, что снижение происходит после экстремально высоких значений ключевой ставки (21%), а первые ощутимые изменения в клиентском поведении, вероятно, проявятся не ранее осени", - прокомментировал для ТАСС итоги опроса директор розничного бизнеса банка "Синара" Андрей Хафизов.

В опросе участвовали 1 020 респондентов в возрасте от 18 до 56 лет. Опрос предполагал многовариантность ответов. Средний уровень дохода на одного члена семьи участников опроса составляет от 50 до 100 тыс. рублей. Большая часть респондентов - 51,7% проживают в Екатеринбурге и Свердловской области.