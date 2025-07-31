Генеральный директор независимой макроконсалтинговой компании Macro-Advisory отметил, что с ослаблением санкций РФ укрепит свою позиции в этой области

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия сейчас становится одним из лидеров в области финтеха и с ослаблением санкций укрепит свои позиции. Об этом заявил ТАСС партнер-основатель и генеральный директор независимой макроконсалтинговой компании Macro-Advisory Кристофер Уифер.

"Итак, я думаю, что мы наблюдаем ускорение во всей сфере финтеха, что напрямую связано с санкциями в отношении традиционного банковского дела, и я думаю, что да, Россия сейчас становится одним из лидеров в области финтеха, и когда санкции ослабнут, Россия станет гораздо более высоким лидером, чем когда-либо", - отметил он.

Уифер подчеркнул, что массовое внедрение в РФ QR-кода и биоэквайринга для оплаты неизбежно. "Мир движется в этом направлении, это удобнее, это, знаете ли, очевидно, что это гораздо более быстрый и удобный способ взаимодействия", - добавил он.