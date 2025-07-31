Доставщики часто передвигаются по тротуарам на мопедах, нарушают скорость и создают аварийные ситуации, уточнил парламентарий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Службы доставки должны нести ответственность за нарушения правил дорожного движения курьерами, использующими электровелосипеды и их аналоги. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

"Службы заказа, кто организует деятельность доставщиков, должны нести больше ответственности за то, что делают эти доставщики. Они очень часто используют фактически мопеды, при этом передвигаются по тротуарам, нарушают скорость, создают аварийные ситуации. Мы считаем это недопустимым", - сказал Федяев.

Он отметил, что в случае нарушения курьерами ПДД штрафы должны получать не только сами нарушители, но и службы доставки, на которые они работают. "Если мы не объединим здесь ответственность двух участников этого процесса, я думаю, что мы не сможем навести в этом порядок", - сказал депутат.

По его словам, транспортные средства курьеров зачастую попадают в категорию мопедов, поэтому они должны двигаться по проезжей части, а курьеры должны иметь водительское удостоверение категории М1.