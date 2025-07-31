Россияне рассказали, что готовы повторно использовать электрокары в каршеринге

В целом 80% опрошенных положительно оценили опыт аренды таких машин, говорится в совместном исследовании сервиса "Ситидрайв" и сети зарядных устройств Artis

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Большинство россиян (84%) готовы повторно использовать электромобили в каршеринге. Об этом говорится в совместном исследовании каршерингового сервиса "Ситидрайв" и сети зарядных устройств Artis, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в исследовании, одним из ключевых мотивов для аренды таких автомобилей становится любопытство (более 65%). При этом почти половина респондентов использует их для повседневных поездок, а 36% рассматривают этот формат как альтернативу тест-драйву. Поездки на работу и в центр города составляют лишь 7% и 3% соответственно, а путешествия в область - всего 2%.

Во время зарядки электромобилей большинство опрошенных (40%) предпочитают оставаться в салоне и отдохнуть. Еще 20% используют это время для работы или общения. Другие 20% водителей выбирают перекусить или выпить кофе, остальные респонденты либо занимаются спортом, либо смотрят видео.

"Что касается времени для зарядки, максимальная активность приходится на вечерние часы - с 18:00 до 22:00. На втором месте по популярности - утренний промежуток с 06:00 до 10:00. Обычно зарядка происходит по выходным, а также в четверг и пятницу, а вот в середине недели - во вторник и среду - активность снижается", - говорится в исследовании.

В целом 80% опрошенных оценивают опыт аренды электрокаров положительно. Более того, две трети пользователей (66%) никогда не сталкивались с трудностями при эксплуатации автомобиля. При этом главной проблемой для части водителей по-прежнему остается ограниченный запас хода: такую сложность отметили 12% опрошенных, сообщили аналитики.

В опросе приняли участие около 3 тыс. активных пользователей электромобилей в каршеринге в Москве и Санкт-Петербурге, которые брали в аренду такие авто за последние полгода - с 1 февраля по 1 июля 2025 года.