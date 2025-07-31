С открытием складского комплекса местные производители и продавцы смогут выгодно делать свои поставки в логоцентр и увеличивать свои обороты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ объявила об открытии нового логистического центра в Воронеже для приема поставок товаров продавцов, с 4 августа склад начнет принимать товары на хранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) объявляет об открытии нового склада в Воронеже для приема поставок товаров продавцов. С 4 августа склад начнет принимать товары на хранение. В скором времени склад также будет доступен для приемки поставок по модели "Маркетплейс". Полный перечень доступных товаров, а также всю дополнительную информацию по работе склада продавцы могут увидеть на портале продавцов Wildberries", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с открытием складского комплекса в Воронеже местные производители и продавцы смогут выгодно делать свои поставки в логоцентр и увеличивать свои обороты. "Учитывая высокую долю локальных продавцов на платформе, открытие логистического комплекса в Воронеже будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего бизнеса в регионе", - подчеркнули в компании.

Также сообщается, что на первом этапе площадь логоцентра составит 77 тыс. кв. м, а его вместимость - до 45 млн единиц товаров. Полное введение склада в эксплуатацию планируется завершить до конца текущего года. Общая площадь комплекса достигнет 156 тыс. кв. м.