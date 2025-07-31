Также количество платежей по QR-коду увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Транзакции платежными стикерами ВТБ выросли в I квартале 2025 года почти в шесть раз год к году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Несмотря на то, что оплата картами занимает абсолютное большинство среди всех транзакций, оплата некарточными способами (ВТБ Pay, платежные стикеры и цифровые карты) также показывает стабильный рост. Например, в I квартале количество транзакций с помощью платежных стикеров выросло практически в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Такой рост обусловлен тем, что стикеры удобны в использовании: нет необходимости носить с собой пластиковую карту", - отметили в пресс-службе.

Также, по данным ВТБ, в I квартале 2025 года количество платежей по QR-коду от клиентов ВТБ увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.