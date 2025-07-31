В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие 11 рейсов

С опозданием прилетят самолеты из Усть-Каменогорска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Горно-Алтайска, Минеральных Вод, Худжанда, а также по два рейса из Владивостока и Сочи

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Прилет 11 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска. Такие данные следуют из онлайн-табло Толмачево.

Прилетят с опозданием самолеты из Усть-Каменогорска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Горно-Алтайска, Минеральных Вод, Худжанда, а также по два рейса из Владивостока и Сочи.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 31 июля в Новосибирске в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха +23, +25 градусов.