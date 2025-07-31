Директор НИИ сельского хозяйства Владимир Паштецкий пояснил, что речь идет про разновидности розы, лаванды, кориандра и многих других растений

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. НИИ сельского хозяйства Крыма апробирует на своих экспериментальных участках и уже подготовил для передачи потенциальным инвесторам более 1,2 тыс. видов растений, которые подойдут для выработки качественных эфирных масел и лекарственных соединений. Это единственная на данный момент подобная коллекция в РФ, сообщил ТАСС директор учреждения Владимир Паштецкий.

"У нас существует единственная в стране коллекция эфиромасличных и лекарственных растений, в которую входят более 1,2 тыс. наименований культур. Ежегодно мы высеваем, собираем семена и помещаем их в специальное хранилище, откуда можем предложить уже готовые образцы для инвесторов, коммерсантов, которые заинтересуются развитием эфиромасличной отрасли в Крыму", - сказал Паштецкий.

Он пояснил, что речь идет про разновидности розы, лаванды, кориандра и многих других растений. В Крыму для их выращивания хорошо подходит климат, и в советское время эта сфера сельского хозяйства процветала. А лекарственные растения могут быть использованы при выпуске биологически активных добавок и медикаментов.

"Но сейчас перед этой отраслью стоит ряд проблем. Нужно понимать, что натуральное сырье обходится дороже, чем синтетическое, а значит его продвижение и реализация будут сложнее, чем у дешевой продукции. Чтобы возродить отрасль в Крыму, нужны крупные инвесторы, которые комплексно возьмутся за работу, обеспечат современные линии переработки и выпуск сразу большого ассортимента продукции", - пояснил Паштецкий.