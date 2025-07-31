Politico: Трамп намерен ввести более высокие пошлины против нескольких партнеров

По данным издания, страны, "не заключившие соглашения с Вашингтоном, в последнюю минуту ведут лихорадочные переговоры"

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не станет откладывать введение более высоких пошлин в отношении нескольких торговых партнеров, в том числе Канады, Мексики и Тайваня, до установленного крайнего срока - 1 августа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, страны, "не заключившие соглашения с Вашингтоном, в последнюю минуту ведут лихорадочные переговоры, чтобы избежать введения карательно высоких тарифов". По словам одного из источников, "американские переговорщики выжимают из Тайваня максимум, чтобы получить все, что им нужно, с точки зрения доступа к рынкам Тайваня".

Трамп уже подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%, а также постановление о введении с 1 августа тарифов в размере 50% на импорт медных полуфабрикатов и производных продуктов с высоким содержанием меди.

Американский лидер также полагает, что США и Китаю удастся выработать "очень справедливую" договоренность о дальнейших условиях двусторонней торговли.

Очередной раунд переговоров КНР и США по вопросам двусторонней торговли прошел 28-29 июля в Стокгольме. По итогам консультаций стороны продлили приостановку дополнительных импортных пошлин еще на три месяца. По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Срок этой сделки истекает 12 августа.