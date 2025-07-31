По данным совместного исследования "2ГИС" и Fit Service, летом интерес к предоставляющим услуги легкового автосервиса компаниям заметно выше

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ростов-на-Дону и Самара стали городами с наибольшим ростом цен на авторемонт и загрузкой станций техобслуживания по итогам первого полугодия 2025 года в России. В топ-5 городов с наиболее высокой динамикой прироста среднего чека за услуги СТО также вошли Уфа, Нижний Новгород и Красноярск, говорится в совместном исследовании геосервиса "2ГИС" и международной сети автосервисов Fit Service (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Аналитики Fit Service проанализировали и средние чеки по обслуживанию автомобилей по итогам 6 месяцев 2025 года в крупных городах России. По динамике прироста данного показателя в топ-5 вошли: Ростов-на-Дону, Уфа, Самара, Нижний Новгород и Красноярск. Таким образом, два города, где стоимость ремонта авто выросла наиболее существенно, совпали с городами, где самая высокая загрузка станций (Самара и Ростов-на-Дону)", - сказано в исследовании.

Отмечается, что в Москве на одну станцию техобслуживания сегодня приходится более 1 тыс. автомобилей, тогда как два года назад этот показатель составлял 800 машин на СТО. На втором месте по загрузке автосервисов оказался Санкт-Петербург с показателем более 700 автомобилей на одну станцию. Значительная нагрузка также зафиксирована в Ростове-на-Дону (851 автомобиль на СТО), Воронеже (665) и Самаре (630).

"Потребность в ремонте стареющих автомобилей растет. Вместе с этим увеличивается нагрузка на каждый сервис в России. Например, Москва уже приблизилась по количеству автомобилей на каждый сервис к уровню США, где в целом один из самых высоких уровней автомобилизации населения. То есть показатель уже очень высокий и продолжает расти", - приводятся слова директора сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой.

Также, согласно исследованию, летом интерес к компаниям, предоставляющим услуги легкового автосервиса, заметно выше - количество открытий их карточек увеличилось на 28% по сравнению с холодным сезоном (I квартал 2025 года).