Собеседование по делу о взыскании 3,9 млрд рублей со Струкова назначили на 21 августа

Также ответчиками заявлены Алексей Колбасин, Владислав Потапов, Юрий Шувалов

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Пластский городской суд Челябинской области назначил на 21 августа собеседование по делу о взыскании с бывшего владельца "Южуралзолота" Константина Струкова и нескольких других ответчиков 3,9 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России в счет ранее причиненного природе ущерба, следует из материалов электронной базы суда.

"Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству. Подготовку дела (собеседование) [назначить] на 14:00 [12:00 мск] 21 августа", - сказано в материалах.

По данным суда, помимо Струкова, ответчиками заявлены Колбасин Алексей Иванович, Потапов Владислав Валентинович, Шувалов Юрий Александрович. Выдано восемь исполнительных листов.

Как сообщал накануне ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в исковом заявлении говорится, что ответчик извлекал прибыль за счет уклонения от погашения суммы ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, путем сбережения не возмещенного природе ущерба он извлек доход в размере 3,9 млрд рублей. Эти деньги с него и требуют взыскать в доход государства. Природоохранная претензия возникла весной 2024 года, когда на Светлинском месторождении в Челябинской области произошел прорыв дамбы.

В правоохранительных органах отмечали, что в иске ответчиками по делу также заявлен ряд лиц из надзорных и правоохранительных органов, которые "позволяли Струкову и его компаниям уклоняться от предусмотренной законом ответственности за причиненный окружающей среде вред и продолжать обогащаться". Официальным комментарием сторон агентство пока не располагает.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. В иске отмечалось, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.