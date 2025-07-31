Она составила €4 млрд

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Мюнхенский автоконцерн BMW пополнил список германских автопроизводителей, которые отчитались о серьезных убытках в первом полугодии. Прибыль компании упала за шесть месяцев 2025 года на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до €4 млрд, говорится в сообщении BMW.

Концерн фиксирует снижение прибыли в первом полугодии уже третий год подряд. В то же время падение этого показателя у BMW не столь сильное, как у других автопроизводителей ФРГ - у Audi прибыль снизилась более чем на треть, у Mercedes-Benz - более чем в два раза. Объем продаж BMW упал на 8%, до €67,7 млрд.

Германские автокомпании переживают сейчас не лучшие времена. Среди проблем, с которыми столкнулся автопром ФРГ, называются наряду с ввозными пошлинами США высокие цены на энергоносители, а также слабый спрос на электромобили, в том числе из-за конкуренции на рынке со стороны производителей из стран Азии.

Ранее о снижении ключевых показателей в первом полугодии сообщили и другие германские автокомпании, в том числе такой гигант, как Volkswagen.