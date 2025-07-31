Новые пошлины соответствуют 25-30% выручки компаний Hyundai и Kia за 2024 год, следует из подсчетов аналитика агентства Джоанны Чен

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Южнокорейские автопроизводители могут потерять до $5 млрд в рамках торговой сделки Вашингтона и Сеула, которая предусматривает введение пошлин в 15% на товары из Южной Кореи. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По подсчетам аналитика агентства Джоанны Чен, новые пошлины соответствуют 25-30% выручки компаний Hyundai и Kia за 2024 год. При этом стране грозила еще более высокая ставка в 25%. Торговая сделка позволила снизить потери от повышения пошлин для автопроизводителей на $3 млрд.

На фоне сообщений об условиях торговой сделки акции Hyundai и Kia теряли на торгах в четверг 4,5-7,3%, для последней компании это самые большие потери в стоимости ценных бумаг почти за год. Сеул в переговорах с Вашингтоном добивался ставки в 12,5% на продукцию автомобильной промышленности, которая ранее не облагалась пошлинами в США, уточняет агентство.

Компании уже ищут пути снизить потери от пошлин, наращивая производство на своих заводах в США. В марте Hyundai объявила о планах инвестировать в США до 2028 года рекордные для компании $21 млрд, что позволит создать 14 тыс. рабочих мест.

В апреле президент США Дональд Трамп объявил, что пошлины на южнокорейскую продукцию составят 25%, но на время переговоров величина составляла лишь 10%. Срок для переговоров о новых ставках истекал 1 августа. В рамках достигнутой 21 июля торговой сделки Южная Корея пообещала инвестировать в США $350 млрд, в том числе около $150 млрд в судостроение.