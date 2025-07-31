Роман Скляр ответил он на вопрос журналистов, будет ли третью АЭС строить та же компания, что и вторую

АСТАНА, 31 июля. /ТАСС/. Китай может построить третью АЭС в Казахстане. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Думаю, да. Из Китая", - Роман С. Для строительства второй АЭС в Казахстане власти рассматривают сотрудничество с китайской компанией CNNC, которая также участвовала в конкурсе на возведение первой АЭС.

"Сейчас наши коллеги из Агентства по атомной энергетике и ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" прорабатывают места дислокации", - сказал Скляр. Он отметил, что нужен постоянный источник водоснабжения, а также необходимо определить регион, который будет получать электроэнергию. Скляр полагает, что уже в этом году будет выбрано место размещения АЭС.