В случае подтверждения нарушения компаниям назначат административный штраф, сообщили в пресс-службе ФАС

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного сговора на торгах по уборке и содержанию общественных пространств в Краснодаре на сумму более 4,7 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"ФАС выявила признаки картеля на сумму более 4,7 млрд рублей в Краснодаре. Торги на оказание комплекса мероприятий по уборке и поддержанию чистоты общественных пространств проходили в 2022-2024 годах. <…> ФАС России подозревает компании в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 4 747 143 928 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении ООО "Мусороуборочная компания" и АО "Мусороуборочная компания", заподозрив их в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах, ФАС России возбудила дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона "О защите конкуренции".

В случае подтверждения нарушения компаниям назначат административный штраф, добавили в ведомстве.