В организации указали, что процесс сброса в мировой океан очищенной воды был прекращен по соображениям безопасности

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Япония проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что предупреждение о цунами снято и сброс очищенной воды с "Фукусимы-1" вскоре возобновится.

"Япония проинформировала МАГАТЭ о том, что вчерашнее предупреждение о цунами снято и сброс очищенной воды с "Фукусимы-1" вскоре возобновится", - говорится в сообщении МАГАТЭ в Х.

30 июля в организации указали, что процесс сброса в мировой океан очищенной воды был прекращен по соображениям безопасности.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.