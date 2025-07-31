В регионе на 53% снизился показатель смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, отметил губернатор области Георгий Филимонов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше половины алкомаркетов, 346 из 610, закрылись или перепрофилировали деятельность в Вологодской области после введения ограничений на розничную продажу алкоголя. Почти половина "наливаек" прекратила деятельность, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"346 алкомаркетов закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер на Вологодчине. Всего в начале года работали 610 алкомаркетов <...>. В начале года в регионе работало 610 алкомаркетов. Из них 280 закрылись, а 66 прекратили продажу спиртного. Это 224 федеральных и 122 региональных объекта. Всего 346 точек. По установленным правилам работу продолжают 264 алкомаркета. 58 алкомаркетов сети "Красное-Белое" продажу алкогольной продукции приостановили", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Почти половина "наливаек" прекратила работу. За четыре месяца действия закона их количество в Вологде сократилось с 42 до 23, в Череповце - с 45 до 27. Прекратили деятельность треть вейп-шопов - 100 из 316, в том числе 44 закрылись в июле.

Эффект заметен и в сфере здравоохранения. За четыре месяца действия закона, с марта по июнь в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 53% снизился показатель смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. На 71% снизилась смертность от отравлений спиртным, сообщил глава региона.

Как сообщал ранее губернатор, власти намерены добиться полного запрета продажи вейпов, аромаингаляторов и любых других курительных смесей в области, а пока таких полномочий у регионов нет, работают по каждому объекту в индивидуальном порядке в рамках законодательства.

С 1 марта в области действуют ограничения по продаже алкоголя. Купить спиртное в будние дни можно только с 12:00 до 14:00, в выходные и отдельные праздничные дни таких ограничений нет. Введены дополнительные ограничения на продажу алкоголя в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов, чтобы убрать из домов "наливайки".