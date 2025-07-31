В 2026 году российский бьюти-ретейлер откроет второй магазин в Саудовской Аравии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский бьюти-ретейлер "Золотое яблоко" планирует расширить свое присутствие на Ближнем Востоке - открыть второй магазин в Саудовской Аравии и увеличить ассортимент российских брендов в странах Персидского залива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Крупнейший российский бьюти-ретейлер продолжает активную экспансию на Ближнем Востоке. Компания планирует открыть новый магазин в Королевстве Саудовская Аравия и увеличить ассортимент российских брендов в странах Персидского залива. Расширение бизнеса в этом регионе обусловлено высоким спросом на бьюти-продукцию в целом и растущим интересом к российским косметическим брендам в частности", - говорится в сообщении.

В 2026 году "Золотое яблоко" откроет второй магазин в Саудовской Аравии, который станет четвертым магазином ретейлера на Ближнем Востоке. Он появится в столице страны Эр-Рияде, уточнили в компании.

Ретейлер начал бизнес в Саудовской Аравии весной 2025 года. Кроме того, сеть представлена в ОАЭ и Катаре. Онлайн-заказы доставляются почти по всей территории этих стран, а также работают три магазина - в Джидде, Дубае и Дохе. С открытием нового магазина в Эр-Рияде совокупная торговая площадь компании в регионе MENA составит порядка 7 тыс. кв. метров.

В ассортименте "Золотого яблока" на Ближнем Востоке представлено около 700 брендов со всего мира - от люксовых до масс-маркета. Важную роль играют российские бьюти-марки - сейчас их порядка 50, и за последние полгода это количество удвоилось. Спрос на уходовую и декоративную косметику из России постепенно растет по мере расширения ассортимента и знакомства аудитории с ним: за последние полгода продажи выросли более чем на 30%, рассказали в компании.

"Выходя на новые рынки, мы создаем платформу для экспорта российских товаров. Мы гордимся возможностью представлять российскую парфюмерно-косметическую продукцию в других странах и планируем расширять этот ассортимент в будущем", - подчеркнул сооснователь "Золотого яблока" Иван Кузовлев.

О компании

"Золотое яблоко" - один из крупнейших международных бьюти-ретейлеров. Компания была основана в 1996 году в России, сегодня ведет бизнес в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. В ассортименте ретейлера представлено около 5 тыс. брендов в таких категориях, как красота, аксессуары, товары для дома, техника, украшения и другое.