Подготовка документации для здания НИИ ОММ в Екатеринбурге скоро начнется

Соглашение с правительством РФ достигнуто, отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Подготовка проектно-сметной документации по строительству нового здания НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в рамках создания медицинского инновационного кластера "Академический" в Екатеринбурге может начаться в ближайшее время, соответствующее соглашение с правительством РФ достигнуто. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Глава региона Денис Владимирович Паслер подписал соглашение с правительством РФ, и сейчас, надеюсь, будет готовиться проектно-сметная документация по строительству здания. Сегодня есть уже задел для дальнейшего продвижения развития кластера - у нас поликлиника в Академическом [районе] замечательная, <…> новая, современная, у нас есть научная база. <…> Ну а ОММ скорее всего строить будем [как первый этап создания кластера]", - сказала она.

В прошлом году в дни Свердловской области в Совете Федерации Бабушкина презентовала проект властей по созданию медицинского инновационного кластера "Академический", председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу. Предполагается, что кластер объединит ключевые лечебные и научные учреждения в молодом районе Екатеринбурга. При этом проектом предусмотрен комплекс инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также доступное и комфортное жилье для сотрудников. В кластере в качестве ключевых объектов определены Уральский государственный медицинский университет, Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, научные организации Уральского отделения Российской академии наук и Уральского федерального университета, а технологической и производственной площадкой станет инновационный технопарк, где будут созданы условия для работы предприятий медицинского профиля.