WSJ: пошлины Трампа на товары из Бразилии приведут к удорожанию кофе в США

По данным издания, США являются нетто-импортером кофе

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Новые 50-процентные импортные пошлины США на товары из Бразилии вызовут ощутимый рост цен на кофе на внутреннем рынке Соединенных Штатов. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

США являются нетто-импортером кофе. Собственное производство, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, покрывает лишь около 1% всего потребляемого в стране напитка. Кофе из Бразилии, прежде всего сорт арабика, занимает сейчас 35-40% внутреннего рынка в США. При этом Бразилия является мировым лидером по производству этого сорта, опережая пять следующих за ней стран (Колумбию, Эфиопию, Гондурас, Перу и Мексику) вместе взятых.

Американские обжарщики используют преимущественно бразильскую арабику, этот же кофе поставляется в розничные торговые сети и в заведения общественного питания. Возможностей найти альтернативу и переключиться на арабику из других стран с учетом объемов производства у предпринимателей в США практически нет. "Невозможно легко заменить бразильский кофе [в США]. В целом, большая часть того, что вы пьете - это [бразильская] арабика", - отметил старший аналитик Rabobank Джеймс Уотсон. Новые импортные пошлины приведут к изменению рецептов кофейных смесей и к росту розничных цен на 10% и выше в зависимости от ценовой политики конкретных сетей.

При этом, как указывает WSJ, с начала этого года цена одной чашки в кофейнях США в среднем уже выросла на 9% на фоне угроз Трампа ввести пошлины на импорт кофейных зерен и нарушения цепочек поставок. Американский производитель продуктов питания JM Smucker уже поднимал цены в мае и намерен сделать это снова в августе, причем планы по повышению стоимости озвучивались еще до объявления о новых пошлинах.

Ранее Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт из Бразилии до 50%. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва обещал ввести зеркальные тарифы, если в Вашингтоне не пересмотрят свое решение.