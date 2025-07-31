Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов подчеркнул, что сейчас плательщиками НДС выступают менее 4% предпринимателей на УСН

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России поддерживает снижение порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН, но не ранее 2028 года, так как правительство в прошлом году обещало не вносить системных налоговых изменений как минимум три года. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), его слова приводятся на сайте министерства.

Он подчеркнул, что сейчас плательщиками НДС выступают менее 4% предпринимателей на УСН. "Дальнейшее снижение порога может резко увеличить их количество, поэтому необходимо предметно анализировать последствия, и при принятии решений о параметрах корректировки заранее предупредить предпринимателей за пару лет, чтобы у них было время адаптироваться", - отметил замминистра.

По поручению президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с "Деловой Россией", правительство должно до 1 декабря текущего года проанализировать параметры УСН, применяемые с 1 января 2025 г., и представить предложения по их корректировке, в том числе предусмотрев для организаций и ИП, осуществляющих торговую деятельность, снижение размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками налога на добавленную стоимость, и поэтапный отказ от применения ими УСН.