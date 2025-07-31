Проект позволит создать 200 рабочих мест и станет новой точкой роста для экономики восточных округов

СТАВРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Новый комбикормовый завод мощностью до 15 тонн в час открылся на птицефабрике в Буденновском округе Ставропольского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"Сегодня в крае открыли крупное агропромышленное предприятие. Это комбикормовый завод птицефабрики "Преображенская" в Буденновском округе. Завод будет выпускать до 15 тонн гранулированных и рассыпных комбикормов в час. Это поможет обеспечить кормами как саму птицефабрику, так и другие птицеводческие предприятия", - отметил он.

По словам Владимирова, также саму птицефабрику оснастили современным оборудованием для содержания кур-несушек и молодняка.

"После выхода на полную мощность она сможет производить до 200 млн яиц в год. Это серьезный вклад в продовольственную безопасность нашего региона и страны, а также поддержка развития Ставрополья", - добавил губернатор края.

Он отметил, что проект позволит создать 200 рабочих мест и станет новой точкой роста для экономики восточных округов.