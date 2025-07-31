Также у пассажиров появилась бесплатная возможность указать, что у них РАС при заказе билета, чтобы получить инклюзивный сервис в 25 городах РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бортпроводников и сотрудников наземных служб авиакомпании Smartavia обучили особенностям работы с пассажирами с расстройством аутистического спектра (РАС, аутизм и его формы) и тревожностью в рамках долгосрочной инициативы по созданию инклюзивной среды на бортах самолетов. Также авиакомпания выпустила антистресс-подушки для перелетов, сообщили ТАСС в авиакомпании.

"Авиакомпания Smartavia выпустила первую в мире антистресс-подушку для авиаперелетов в рамках долгосрочной инициативы по созданию инклюзивной среды на бортах самолетов, которую Smartavia реализовывает совместно с благотворительным фондом "Антон" тут рядом", - говорится в сообщении.

В рамках инициативы прошли обучение все бортпроводники и сотрудники наземных служб авиакомпании, они освоили особенности работы с пассажирами с РАС и тревожностью. Также у пассажиров появилась бесплатная возможность указать, что у них РАС при заказе билета, чтобы получить инклюзивный сервис в 25 городах РФ. В авиакомпании добавили, 88% из 482 опрошенных аутичных людей рассказали, что формат антистресс-игрушек помогает справиться с тревогой лучше всего.

По данным Smartaviа, 1,2 млн людей с РАС хотели бы путешествовать самолетом, если бы был доступен инклюзивный сервис. Кроме того, в авиакомпании отмечают, что опыт таких людей экстраполируется на всех, кто испытывает тревогу во время перелета, а это - 23% россиян.