В пресс-службе компании "Аэродин" заявили, что в течение года планируется выпуск до 100 единиц техники промышленного класса "Лидер"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Производство беспилотной авиационной системы "Лидер", которая разрабатывается компанией "Аэродин" (Санкт-Петербург) при поддержке фонда НТИ, началось в России. В течение года ожидается выпуск до 100 единиц комплекса, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Беспилотная система промышленного класса "Лидер" включает помехостойкий навигационный приемник "Контрабас" и защищенный канал связи "Скрипка", которые помогают ориентироваться в условиях отсутствия сигналов GPS. Грузоподъемность решения составляет 12 кг. Максимальная продолжительность полета - 80 мин, а протяженность - до 60 км.

"Планируется выпуск до 100 единиц системы "Лидер" в ближайшем году с возможностью оперативного масштабирования производства до 500 изделий в год", - уточнили ТАСС в фонде.

Беспилотник ориентирован на проведение геофизических исследований, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга и доставку грузов. В конфигурации, получившей название "Спасатель", он также может использоваться для поисково-спасательных и патрульных задач, так как оснащен тепловизором, прожектором и громкоговорителем. Разработчик также намерен выпускать конфигурации, подходящие для использования дрона в ледовой разведке и при разминировании территорий.