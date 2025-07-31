К 17:40 мск индекс РТС составлял 1 070,75 пункта

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС на Московской бирже ускорил рост и прибавлял более 2% после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 1 августа на 1 рубль 52 копейки, до 80,3163 рубля, евро - на 3 рубля 8 копеек, до 91,8751 рубля, а курс юаня - на 28 копеек, до 11,0928 рубля.

По данным на 17:39 мск, индекс РТС рос на 0,13%, до 1 050,78 пункта, индекс Мосбиржи также рос на 0,13% и находился на уровне 2 729,67 пункта.

К 17:40 мск индекс РТС ускорил рост и составлял 1 070,75 пункта (+2,03%), а индекс Мосбиржи находился на уровне 2 729,93 пункта (+0,14%).