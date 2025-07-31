Ориентировочно глава МАГАТЭ будет в России 25-27 сентября, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси примет участие в праздновании 80-летия отечественной атомной промышленности в ходе "Мировой атомной недели" (World Atomic Week), которая пройдет с 25 по 29 сентября 2025 года в Москве, сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Мы же будем проводить в сентябре большое мероприятие, замахнулись на широкое международное участие и на очень серьезные и глубокие разговоры на уровне лидеров ряда стран, не только по истории и по сегодняшнему дню, но и по будущему атомной энергетики. То есть, с одной стороны, Всемирная атомная неделя будет посвящена 80-летию атомной промышленности. С другой стороны, конечно же, собирая такой представительный состав, надо говорить еще о будущем - о четвертом поколении, о термояде, о новом технологическим ландшафте в сфере ядерной энергетике. И, конечно же, МАГАТЭ поддерживает это мероприятие, будет в нем активно участвовать. Господин Гросси ответил согласием на наше приглашение ему поучаствовать и в беседах лидеров и, естественно, во всей программе всемирной недели", - сказал он.

Лихачев отметил, что ориентировочно Гросси будет в России 25-27 сентября.

"Предварительное согласие получено. Ожидаем в Москве", - сказал он.