Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рада предложить свои компетенции

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Лаос заинтересовался темой малых атомных станций и неэнергетическим применением атомных технологий. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью "Известиям".

"Лаосских коллег очень заинтересовали малые станции и неэнергетические сферы применения - ядерная медицина, борьба с онкологией, работа по сельскому хозяйству. Мы, конечно, рады предложить свои компетенции", - сказал глава атомной отрасли России.

По его словам, диалог по данному вопросу начался еще в 2016 году, однако из-за пандемии и международной ситуации несколько замедлился. Лихачев отметил, что, несмотря на все проблемы, сотрудничество не прерывалось - в России продолжают обучаться лаосские студенты, а российские специалисты консультируют Лаос по созданию инженерной инфраструктуры.

В четверг в рамках визита в РФ президента Лаоса Тхонглуна Сисулита Лихачев и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан подписали дорожную карту о сотрудничестве между Росатомом и министерством промышленности и торговли Лаосской Народно-Демократической Республики в области мирного использования атомной энергии на 2025-2026 годы.